Хаби Алонсо показывает отличные результаты в «Байере», и слухи связывают этого молодого специалиста с более статусными клубами. Поговаривают, что летом пригласить Алонсо хотят «Ливерпуль» и «Бавария».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Санти Ауна, в нынешних обстоятельствах Алонсо предпочитает перейти в «Ливерпуль», а не в «Баварию».

«Байер» Хаби Алонсо сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. В прошлом туре команда разгромила «Баварию» со счётом 3:0 и увеличила отрыв до пяти зачётных баллов. Ранее появлялась информация о том, что Алонсо хочет и следующий сезон провести в Леверкузене.