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​Постекоглу насмешили слухи о «Ливерпуле»

16 Февраля 2024 • 18:30 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу на пятничной пресс-конференции посмеялся над слухами о том, что он входит в список кандидатов на должность рулевого в «Ливерпуле». О такой реакции специалиста в социальных сетях рассказывает известный журналист Фабрицио Романо.

Как известно, «Ливерпуль» ищет нового тренера после того, как Юрген Клопп объявил о решении покинуть клуб по завершению сезона. Немец работает с командой с октября 2015 года. Сейчас «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Отметим, что Анге Постекоглу тренирует «Тоттенхэм» с прошлого лета.

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