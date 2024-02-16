​Постекоглу насмешили слухи о «Ливерпуле»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу на пятничной пресс-конференции посмеялся над слухами о том, что он входит в список кандидатов на должность рулевого в «Ливерпуле». О такой реакции специалиста в социальных сетях рассказывает известный журналист Фабрицио Романо.
Как известно, «Ливерпуль» ищет нового тренера после того, как Юрген Клопп объявил о решении покинуть клуб по завершению сезона. Немец работает с командой с октября 2015 года. Сейчас «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Отметим, что Анге Постекоглу тренирует «Тоттенхэм» с прошлого лета.
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