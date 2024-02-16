​Тренер «Кристал Пэлас» Ходжсон находится в больнице

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон находится в больнице после того, как накануне ему стало плохо во время тренировки команды. Сообщалось о том, что наставник «орлов» потерял сознание.

По информации Sky Sports, в настоящий момент Ходжсон проходит обследование. При этом «Кристал Пэлас» намерен в ближайшее время сменить тренера, назначив Оливера Гласнера. Появлялась информация о том, что немецкий специалист уже заключил трудовое соглашение с клубом из Лондона.

«Кристал Пэлас» на текущий момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 19 февраля – против «Эвертона».