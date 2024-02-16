«Ливерпуль» выбрал фаворита на место Клоппа

Рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо – приоритетный вариант для руководства «Ливерпуля» на замену Юргену Клоппу. Об этом сообщают журналисты Footmercato.

Немецкий специалист объявил об уходе из мерсисайдского гранда по окончании нынешнего сезона. «Красные» считают, что Алонсо будет оптимальным преемником Клоппа.

В бытность футболистом Алонсо выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год.

Хаби занимает пост главного тренера «Байера» с октября 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026 года.

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