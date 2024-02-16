Моуринью может возглавить английский суперклуб

Португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, «Особенный» может сменить у руля «Манчестер Юнайтед» нидерландца Эрика тен Хага. Результаты команды под руководством нынешнего наставника не устраивают ни руководство клуба, ни болельщиков.

Жозе является одним из кандидатов на пост главного тренера манкунианцев. Он уже возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

Последним местом работы 61-летнего португальца была «Рома». Моуринью покинул итальянский клуб в январе 2024 года.

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