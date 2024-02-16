«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» поборются за талантливого полузащитника

Полузащитник Оскар Самбрано, выступающий в чемпионате Эквадора за «ЛДУ Кито», может продолжить карьеру в европейском топ-клубе. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По данным источника, в подписании 19-летнего футболиста заинтересованы три суперклуба. Речь идет о каталонской «Барселоне», туринском «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». Трансфер в один из этих клубов возможен по окончании нынешнего сезона.

Самбрано защищает цвета «ЛДУ Кито» с 2022 года. Полузащитник является игроком юношеской сборной Эквадора. За национальную команду хавбек провел 12 поединков, не отметившись голевыми действиями.