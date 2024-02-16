«Арсенал» хочет купить топ-полузащитника - в списке три фамилии

Лондонский «Арсенал» работает над усилением средней линии команды. Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в трансферном шорт-листе «канониров» фигурируют три хавбека.

Английский топ-клуб рассматривает кандидатуры Йозуа Киммиха, Мартина Субименди и Дугласа Луиса. Один из них может пополнить ряды лондонской команды в летнее трансферное окно. «Арсенал» подпишет нового полузащитника в связи с назревающим уходом Томаса Парти.

После 24 туров Английской премьер-лиги подопечные Микеля Артеты набрали 52 балла. Лондонская команда находится на третьем месте в таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.