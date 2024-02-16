Два клуба АПЛ хотят купить игрока «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, у футболиста есть два варианта трудоустройства в Английской премьер-лиге. Интерес к игроку проявляют лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Оба клуба предпримут попытку заполучить Бальде в летнее трансферное окно.

Срок трудового соглашения между 20-летним футболистом и «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алехандро в 50 миллионов евро.