Артета оценил шансы на переход Мбаппе в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил шансы перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в его команду. Напомним, ранее француз сообщил руководству парижан, что точно покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента.

«Когда речь идёт о футболисте такого калибра, мы всегда должны быть вовлечены в разговор. Тем не менее, скорее всего, Килиан будет двигаться в другом направлении», – сказал Артета на пресс-конференции.

Фаворитом на трансфер Килиана в настоящий момент является мадридский «Реал», который уже давно пытается заполучить футболиста.

Мбаппе забил 20 голов в 19 матчах этого розыгрыша чемпионата Франции.