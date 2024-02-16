Луис Суарес: «Раньше никто не хотел играть за «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес вспомнил о периоде своей карьеры в английском клубе. Уругваец выступал за «красных» с 2011 по 2014 год, после чего ушел в каталонскую «Барселону».

«Раньше никто не хотел играть за «Ливерпуль». Мы взяли Коутиньо и Старриджа, и это хорошо отразилось на команде. Но раньше никто не хотел переходить в «Ливерпуль». После моего трансфера клуб пробился в Лигу чемпионов, и все внезапно захотели на «Энфилд».

У нас была хорошая команда тогда. Мы почти стали чемпионами Премьер-лиги», - передает слова Суареса журналист Дэйв Оккоп.

В настоящий момент Луис является игроком «Интер Майами».

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