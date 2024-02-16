«Барселона» выбирает замену Хави - Клопп и Тухель в списке

В каталонской «Барселоне» склоняются к тому, чтобы пригласить на место Хави Эрнандеса немецкого специалиста. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Руководство «сине-гранатовых» рассматривает кандидатуры сразу четырех представителей Германии. Речь идет о Хансе-Дитере Флике, Юргене Клоппе, Юлиане Нагельсманне и Томасе Тухеле. В каталонском гранде высоко ценят уровень немецких тренеров.

Напомним, что Хави покинет «Барселону» по завершении текущего сезона.

После 24 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» занимают третье место в таблице. В плей-офф Лиги чемпионов команда встретится с «Наполи».

Звёздный полузащитник «Барселоны» может уйти в «ПСЖ»