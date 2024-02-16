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«Барселона» выбирает замену Хави - Клопп и Тухель в списке

16 Февраля 2024 • 11:41 Комментировать (2)

В каталонской «Барселоне» склоняются к тому, чтобы пригласить на место Хави Эрнандеса немецкого специалиста. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Руководство «сине-гранатовых» рассматривает кандидатуры сразу четырех представителей Германии. Речь идет о Хансе-Дитере Флике, Юргене Клоппе, Юлиане Нагельсманне и Томасе Тухеле. В каталонском гранде высоко ценят уровень немецких тренеров.

Напомним, что Хави покинет «Барселону» по завершении текущего сезона.

После 24 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» занимают третье место в таблице. В плей-офф Лиги чемпионов команда встретится с «Наполи».

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Барселона Юрген Клопп Томас Тухель Ханс-Дитер Флик Юлиан Нагельсманн ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Misha_diablo_football
16 Февраля 2024 в 11:46
Тухель не потянет если с Баварией начудил то с Барсой стопудово продует везде...
Barcelona-Champions
16 Февраля 2024 в 11:50
Да не нужен он Барсе однозначно. Лучше пусть Гвардиолу или Луиса Энрике вернут.
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