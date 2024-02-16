Моуринью выбрал между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» фаворита АПЛ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

«Кто фаворит в АПЛ? Это два клуба: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Если же выбирать одного, то пусть будет команда Пепа Гвардиолы», - рассказал португальский наставник в интервью Рио Фердинанду.

После 24 сыгранных матчей «Ливерпуль» набрал 54 балла и занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Манчестер Сити», имеющий игру в запасе, отстает от команды Юргена Клоппа на два очка. Топ-3 замыкает лондонский «Арсенал» (52).