Салах, Силва и Киммих могут объединиться в суперклубе

Французский «ПСЖ» намерен серьезно усилить состав команды после ухода звездного нападающего Килиана Мбаппе. 25-летний француз грядущим летом должен присоединиться к мадридскому «Реалу».

Согласно данным журналистов Lequipe, в сфере интересов парижского гранда находятся несколько звездных исполнителей. «ПСЖ» рассматривает подписание нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и хавбека мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха.

Ранее в прессе сообщалось, что парижский топ-клуб выбирает замену Мбаппе из трех звездных нападающих.