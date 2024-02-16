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Дефо: «Постекоглу оказал невероятное влияние на «Тоттенхэм» за короткий срок»

16 Февраля 2024 • 10:51 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
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17.02 18:00

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Джермейн Дефо находится в восторге от выступлений команды под руководством Анге Постекоглу. Напомним, «шпоры» сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Постекоглу оказал невероятное влияние на «Тоттенхэм» за короткий срок. Очевидно, что результаты – это самое главное, но больше всего меня радует игра команды. Тренер даёт футболистам свободу для того, чтобы выражать себя и радовать болельщиков. Анге – очень простой человек, это даже видно по его пресс-конференциям. Получать максимум от своих игроков – это очень важно. Думаю, у Постекоглу это получается», – сказал Дефо в беседе с журналистом Дэвидом Ковердейлом.

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