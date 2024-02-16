Моуринью: «Когда я приезжаю в Африку, не могу гулять по улицам, люди очень любят меня»

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал, как к нему относятся на африканском континенте.

«Я не могу больше ехать в Африку, ведь болельщики просто сумасшедшие. За свою карьеру я тренировал Дидье Дрогба и Саломона Калу из Кот Д'ивуара, Самуэля Это'о из Камеруна, Майкла Эссьена и Салли Мунтари из Ганы, нигерийца Джона Оби Микеля и многих других. Я не могу гулять по улицам Африки, ведь люди очень сильно меня любят. Даже в Европе я встречаю африканских болельщиков, которые не дают мне прохода», – сказал Моуринью в интервью FIVE.

Напомним, несколько недель назад Жозе был уволен из Ромы, с которой в 2022 году выиграл Лигу конференций.