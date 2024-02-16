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Замена Мбаппе: «ПСЖ» выбирает из трёх звёздных нападающих

16 Февраля 2024 • 08:58 Комментировать (1)

«ПСЖ» начал работу над поиском замены нападающему Килиану Мбаппе. 25-летний футболист решил покинуть французский топ-клуб грядущим летом. Его новым местом работы, скорее всего, станет мадридский «Реал».

Согласно сообщениям инсайдера Бена Джейкобса, в шорт-листе парижского гранда находятся несколько топовых нападающих. Среди потенциальных преемников Мбаппе фигурируют кандидатуры Виктора Осимхена («Наполи»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») и Рафаэла Леау («Милан»).

Вполне вероятно, что один из вышеназванных футболистов переедет в Париж в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Маркус Рэшфорд Рафаэл Леау Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Манкунианец76
16 Февраля 2024 в 09:09
ниче, переживем как нибудь. Учитывая его нынешний уровень- не велика потеря! Хотя, если все разложить по "полочкам", то маркус врят ли куда то уедет с Туманного Альбиона, иначе сразу вся общественная и политическая карьера его накроется "медным тазом" ....
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Замена Мбаппе: «ПСЖ» выбирает из трёх звёздных нападающих 1
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