Замена Мбаппе: «ПСЖ» выбирает из трёх звёздных нападающих

«ПСЖ» начал работу над поиском замены нападающему Килиану Мбаппе. 25-летний футболист решил покинуть французский топ-клуб грядущим летом. Его новым местом работы, скорее всего, станет мадридский «Реал».

Согласно сообщениям инсайдера Бена Джейкобса, в шорт-листе парижского гранда находятся несколько топовых нападающих. Среди потенциальных преемников Мбаппе фигурируют кандидатуры Виктора Осимхена («Наполи»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») и Рафаэла Леау («Милан»).

Вполне вероятно, что один из вышеназванных футболистов переедет в Париж в летнее трансферное окно.