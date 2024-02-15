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Руни вряд ли выйдет на боксёрский ринг – молодой тренер хочет вернуться к работе

15 Февраля 2024 • 23:43 Комментировать

Уэйн Руни, бывший бомбардир национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» вряд ли выйдет на боксёрский ринг в ближайшее время. По информации журналиста Майкла Бенсона в соцсетях, 38-летний молодой тренер хотел бы вернуться к работе.

«Думаю, я хочу сосредоточиться на возвращении в футбольный менеджмент, а не на бокс. Да, со мной контактировали, и это было во всех новостях, но моя главная цель – вернуться в футбол», - приводит Бенсон слова Руни.

Напомним, что в этом сезоне у Уэйна с тренерской карьерой пока не ладится – его уволили из «Бирмингем Сити» за неудовлетворительные результаты в Чемпионшипе. По сей день он никого не тренирует.

Руни может дебютировать в боксе

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