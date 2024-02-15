Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Поттера считают возможным наставником «Аякса»

15 Февраля 2024 • 21:31 Комментировать

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер востребован на «вторичном рынке» - его услугами интересуется целый ряд клубов. Ранее сообщалось об интересе «Милана», сейчас The Telegraph считает его главным фаворитом на место Дэвида Мойеса в «Вест Хэме».

Но не только -то же издание сообщает о том, что на услуги Поттера претендует также и амстердамский «Аякс». Прославленный клуб проводит очень неудачный сезон, уже сменив тренера и побив сразу несколько клубных антирекордов по ходу идущего чемпионата, и летом намерен полностью «перезагрузиться».

До «Челси» Поттер несколько лет проработал с «Брайтоном».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Грэм Поттер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля» ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать «Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам
Спортивные новости
Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Февраля
21:31 · Англия. Премьер-лига
​Поттера считают возможным наставником «Аякса»
20:18 · Англия. Премьер-лига
Романо: Гласнер сменил Ходжсона на посту главного тренера «Кристал Пэлас»
20:16 · Англия. Премьер-лига
Фоден: Думаю, что сейчас играю в свой лучший футбол
19:09 · Англия. Премьер-лига
​Ходжсон потерял сознание на тренировке «Кристал Пэлас» 1
18:58 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» потерял важного игрока на несколько месяцев
18:38 · Англия. Премьер-лига
​Немецкий тренер подписал контракт с «Кристал Пэлас» - источник
18:25 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью вспомнил, как мог возглавить сборную Англии
18:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны»
18:01 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» готов к уходу де Дзерби
17:05 · Англия. Премьер-лига
Барелла отказался переходить в «Манчестер Сити»
16:37 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» объявил об отмене пресс-конференции Ходжсона – озвучена причина
16:28 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» и «Арсенал» интересуются игроком «Вест Хэма»
16:27 · Англия. Премьер-лига
Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» купить Тони
16:17 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш выбрал легенду «Манчестер Юнайтед», с которой хотел бы играть в одной команде
16:11 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Перед трансфером в «Манчестер Сити» я не думал, что буду играть за другой клуб АПЛ»
Все новости
Рекомендуем