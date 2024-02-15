​Поттера считают возможным наставником «Аякса»

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер востребован на «вторичном рынке» - его услугами интересуется целый ряд клубов. Ранее сообщалось об интересе «Милана», сейчас The Telegraph считает его главным фаворитом на место Дэвида Мойеса в «Вест Хэме».

Но не только -то же издание сообщает о том, что на услуги Поттера претендует также и амстердамский «Аякс». Прославленный клуб проводит очень неудачный сезон, уже сменив тренера и побив сразу несколько клубных антирекордов по ходу идущего чемпионата, и летом намерен полностью «перезагрузиться».

До «Челси» Поттер несколько лет проработал с «Брайтоном».