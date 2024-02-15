Романо: Гласнер сменил Ходжсона на посту главного тренера «Кристал Пэлас»

Немецкий специалист Оливер Гласнер сменил опытнейшего Роя Ходжсона на посту главного тренера лондонского «Кристал Пэлас». Об этом в своей соцсети пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт с Гласнером, который ранее трудился у руля «Айнтрахта» из Франкфурта, рассчитан на два года. Немец, напомним, привёл франкфуртский клуб к титулу – победе в Лиге Европы УЕФА в 2022 году.

Официальные соцсети «орлов» о рокировке на тренерском мостике пока что не сообщали. Как уточняет Романо, контракт со специалистом находится в стадии подписания.

Ранее сообщалось, что Рою Ходжсону стало плохо на тренировке «Пэлас».