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​Ходжсон потерял сознание на тренировке «Кристал Пэлас»

15 Февраля 2024 • 19:09 Комментировать (1)
Эвертон
...
Кристал Пэлас
19.02 23:00

В четверг «Кристал Пэлас» сообщил об отмене пресс-конференции Роя Ходжсона из-за болезни специалиста. Фанаты не особенно поверили клубу, учитывая информацию о скором назначении на пост главного тренера Оливера Гласнера.

Между тем, журналист Алан Никсон пишет в социальных сетях о том, что Ходжсон во время тренировки «Кристал Пэлас» потерял сознание. 76-летний тренер отправился на обследование.

На текущий момент «Кристал Пэлас» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайшую игру команда проведёт в понедельник, 19 февраля, - против «Эвертона» на «Гудисон Парк».

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Евро-Футбол.Ру,
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ЭВЕРТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
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15 Февраля 2024 в 19:58
Здоровья деду!
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