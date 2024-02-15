​Ходжсон потерял сознание на тренировке «Кристал Пэлас»

В четверг «Кристал Пэлас» сообщил об отмене пресс-конференции Роя Ходжсона из-за болезни специалиста. Фанаты не особенно поверили клубу, учитывая информацию о скором назначении на пост главного тренера Оливера Гласнера.

Между тем, журналист Алан Никсон пишет в социальных сетях о том, что Ходжсон во время тренировки «Кристал Пэлас» потерял сознание. 76-летний тренер отправился на обследование.

На текущий момент «Кристал Пэлас» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайшую игру команда проведёт в понедельник, 19 февраля, - против «Эвертона» на «Гудисон Парк».