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​«Ньюкасл» потерял важного игрока на несколько месяцев

15 Февраля 2024 • 18:58 Комментировать
Ньюкасл
...
Борнмут
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17.02 18:00

Нападающий Каллум Уилсон получил травму грудной клетки. Как сообщает Daily Mail, 31-летний футболист перенесёт хирургическое вмешательство. На восстановление Уилсону понадобится от девяти до двенадцати недель. Таким образом, вернуться на футбольное поле форвард сможет только ближе к завершению сезона.

Ранее слухи связывали Каллума Уилсона с топ-клубами Премьер-лиги. В нынешнем сезоне нападающий провёл 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал один голевой пас на партнёра.

Отметим, что на текущий момент «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Каллум Уилсон

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