​«Ньюкасл» потерял важного игрока на несколько месяцев

Нападающий Каллум Уилсон получил травму грудной клетки. Как сообщает Daily Mail, 31-летний футболист перенесёт хирургическое вмешательство. На восстановление Уилсону понадобится от девяти до двенадцати недель. Таким образом, вернуться на футбольное поле форвард сможет только ближе к завершению сезона.

Ранее слухи связывали Каллума Уилсона с топ-клубами Премьер-лиги. В нынешнем сезоне нападающий провёл 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал один голевой пас на партнёра.

Отметим, что на текущий момент «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.