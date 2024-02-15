​Немецкий тренер подписал контракт с «Кристал Пэлас» - источник

Всё идёт к тому, что на тренерском мостике «Кристал Пэлас» произойдёт перестановка. Как сообщает немецкий Sky, в четверг контракт с лондонским клубом подписал Оливер Гласнер. Трудовое соглашение 49-летнего немца действует до середины 2026 года. В нём прописана опция продления ещё на один сезон.

Оливер Гласнер находился без работы с прошлого лета после ухода из «Айнтрахта». В ближайшее время «Кристал Пэлас» должен объявить о назначении этого специалиста.

Ранее «Кристал Пэлас» объявил об отмене пресс-конференции Роя Ходжсона – клуб сослался на болезнь специалиста.

«Кристал Пэлас» сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.