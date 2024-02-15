​Моуринью вспомнил, как мог возглавить сборную Англии

Жозе Моуринью мог возглавить сборную Англию. Дело было в конце 2007 года, когда английская национальная команда не смогла пробиться на Евро-2008. Тогда в последнем туре отбора англичане под руководством Стива Макларена проиграли дома Хорватии (2:3), в результате чего на турнир вышли хорваты и россияне.

«Я мог бы стать тренером сборной Англии. У меня было предложение на столе. Почему я отказался? Потому что мне не нравилась работа со сборной. В итоге эту должность получил мистер Капелло», - сказал Моуринью в программе FIVE.

Стоит сказать, что Жозе Моуринью в конце 2007 года не имел клуба.

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