​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны»

«Ливерпуль» прорабатывает варианты на трансферное лето. Согласно информации Fichajes, мерсисайдскому гранду интересен защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. Предполагается, что «красные» готовы заплатить за датчанина до 50 миллионов евро. Каталонцы открыты к сделке, учитывая своё шаткое финансовое положение.

Андреас Кристенсен ранее уже выступал в Англии за «Челси». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего игрока в 40 миллионов евро.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.