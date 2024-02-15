​«Брайтон» готов к уходу де Дзерби

В последние недели слухи активно связывали рулевого «Брайтона» Роберто де Дзерби с более статусными клубами, в том числе с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». В «Брайтоне» уже готовы к сценарию, при котором итальянский специалист покинет тренерский мостик в летнее межсезонье. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Тома Колломосса.

Роберто де Дзерби тренирует «Брайтон» с сентября 2022 года. В 72 матчах под руководством итальянца «чайки» отпраздновали 34 победы при 16 ничьих и 22 поражениях. На текущий момент южане располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.