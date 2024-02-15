Барелла отказался переходить в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла зимой отверг предложение о переходе в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Football Italia.

По сведениям источника, в последнюю неделю января наставник «горожан» Хосеп Гвардиола сделал запрос по итальянскому футболисту, однако Барелла сразу дал понять, что не заинтересован в переезде в Англию. Через некоторое время 27-летний полузащитник оповестил руководство «Интера» о готовности продлить действующее соглашение.

В текущем сезоне Барелла провёл за «Интер» 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 75 миллионов евро.