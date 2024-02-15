​«Кристал Пэлас» объявил об отмене пресс-конференции Ходжсона – озвучена причина

Пресс-служба «Кристал Пэлас» объявила об отмене пресс-конференции главного тренера команды Роя Ходжсона. Причина заключается в том, что опытный специалист заболел во время утренней тренировки.

В социальных сетях фанаты скептически отнеслись к названной причине отмены пресс-конференции. Дело в том, что в последние дни и недели в прессе активно обсуждается возможность увольнения Ходжсона.

Ближайший матч «Кристал Пэлас» проведёт в понедельник, 19 февраля, – против «Эвертона» на выезде. На текущий момент «орлы» занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.