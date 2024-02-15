​«Челси» и «Арсенал» интересуются игроком «Вест Хэма»

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» и сборной Ганы Мохаммед Кудус находится на радарах «Челси» и «Арсенала». Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на Fichajes.

Предполагается, что «Челси» готов заплатить за 23-летнего Кудуса 45 миллионов евро. Это больше, чем за футболиста на текущий момент готов выложить «Арсенал».

Отмечается, что слухи связывали с Кудуса с «Челси» ещё до того, как в прошлом году он перебрался в «Вест Хэм» из «Аякса».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мохаммеда Кудуса в 45 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 ганец забил 13 голов и отдал три голевых паса в 30 матчах.