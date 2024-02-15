Фати может получить новый шанс в «Барселоне», особенно если клуб возглавит де Дзерби

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может получить новый шанс в каталонском клубе, так как главный тренер Хави Эрнандес покинет свой пост по окончании сезона. Напомним, испанский специалист не особо доверял Фати, из-за чего молодой игрок перед стартом кампании отправился в аренду в «Брайтон».

По информации от издания Sport, Фати может получить новую возможность в «Барселоне». Такая вероятность будет ещё больше, если команду летом возглавит нынешний тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби, кандидатура которого очень нравится руководству «сине-гранатовых».

Фати в нынешнем сезоне отметился двумя голами в одиннадцати матчах Премьер-лиги.