​В «Манчестер Юнайтед» определили задачу для нового спортивного директора

Ожидается, что Дэн Эшуорт, нынешний спортивный директор «Ньюкасла», в обозримом будущем перейдёт на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед». Как стало известно журналисту ESPN Марку Огдену, руководители «красных дьяволов» уже определили задачу для специалиста. Так, Эшуорту получал восстановить скаутский отдел клуба.

Дэн Эшуорт – брат Пола Эшуорта, который сейчас работает в «Спартаке». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» придётся заплатить «Ньюкаслу» компенсацию в районе 7 миллионов евро за приглашение этого функционера.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.