«Манчестер Юнайтед» хочет купить футболиста «Ювентуса»

Защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, в услугах 26-летнего бразильца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы могут предпринять попытку подписать южноамериканца в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «старая синьора» планирует выручить с продажи Бремера 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Глейсон провел 24 матча и забил два гола. Его трудовое соглашение с туринским топ-клубом истекает летом 2028 года.