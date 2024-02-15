Амаду Онана в январе отказался переходить в «Арсенал»

Опорный полузащитник «Эвертона» Амаду Онана в январское трансферное окно отказался переходить в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Онана выступает в Английской премьер-лиге полтора сезона. За этот срок футболиста не раз связывали с переходом в топ-клубы. Недавно появились слухи о том, что бельгийца летом хочет приобрести каталонская «Барселона». 22-летний опорник якобы очень нравится спортивному директору «сине-гранатовых» Деку.

Напомним, Онана в своё время обошёлся «Эвертону» в 35 миллионов евро. Ближайшим летом «ириски» будут готовы продать бывшего футболиста «Лилля» за 80 миллионов.