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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ хочет подписать игрока «Реала»

15 Февраля 2024 • 13:01 Комментировать

Фланговый защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Согласно информации журналистов Todofichajes, в услугах 34-летнего латераля заинтересована бирмингемская «Астон Вилла».

Руководство «львов» сделало предложение опытному испанцу. «Астон Вилла» готова подписать с Фернандесом двухлетний трудовой договор.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Начо провел 16 поединков за «королевский» клуб. Защитник получил две желтые карточки и один раз был удален с поля. Действующий контракт игрока со «сливочными» истекает грядущим летом.

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