Клуб АПЛ хочет подписать игрока «Реала»

Фланговый защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Согласно информации журналистов Todofichajes, в услугах 34-летнего латераля заинтересована бирмингемская «Астон Вилла».

Руководство «львов» сделало предложение опытному испанцу. «Астон Вилла» готова подписать с Фернандесом двухлетний трудовой договор.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Начо провел 16 поединков за «королевский» клуб. Защитник получил две желтые карточки и один раз был удален с поля. Действующий контракт игрока со «сливочными» истекает грядущим летом.