Флик интересен клубам из АПЛ

Бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик в ближайшее время хотел бы вернуться к работе. Напомним, в начале осени специалиста уволили с поста наставника сборной Германии.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, Флик пытается найти для себя привлекательный проект через агента Пини Захави. Интерес к немцу проявляется каталонская «Барселона», которую летом покинет Хави Эрнандес. Источник также сообщает, что Флик интересен клубам из Английской премьер-лиги.

Напомним, Ханс-Дитер ранее выигрывал с «Баварией» Лигу чемпионов. Недавно также появились слухи о том, что немец может вернуться в мюнхенский клуб.