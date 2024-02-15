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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Флик интересен клубам из АПЛ

15 Февраля 2024 • 12:18 Комментировать
Сельта
...
Барселона
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17.02 20:30

Бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик в ближайшее время хотел бы вернуться к работе. Напомним, в начале осени специалиста уволили с поста наставника сборной Германии.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, Флик пытается найти для себя привлекательный проект через агента Пини Захави. Интерес к немцу проявляется каталонская «Барселона», которую летом покинет Хави Эрнандес. Источник также сообщает, что Флик интересен клубам из Английской премьер-лиги.

Напомним, Ханс-Дитер ранее выигрывал с «Баварией» Лигу чемпионов. Недавно также появились слухи о том, что немец может вернуться в мюнхенский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик

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