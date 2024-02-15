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Эдегор может вернуться в «Реал»

15 Февраля 2024 • 11:55 Комментировать
Бёрнли
...
Арсенал
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17.02 18:00

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По сведениям источника, грядущим летом «Реал» готов рассмотреть возвращение в клуб 25-летнего норвежца, который выступал за сливочных в период с 2015 по 2021 год. При этом отмечается, что в услугах Эдегора также заинтересован французский «ПСЖ».

В текущем сезоне Эдегор провёл за «Арсенал» 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 90 миллионов евро.  

После 24 туров чемпионата Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Жирону» на пять очков.

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