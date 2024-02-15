«Манчестер Юнайтед» заинтересовался четырьмя футболистами

Руководство «Манчестер Юнайтед» подыскивает усиление в оборонительную линию команды. Как стало известно журналистам таблоида Daily Mail, в трансферном шорт-листе «красных дьяволов» находятся четыре защитника.

Манкунианцы рассматривают кандидатуры Джерреда Брентуэйта («Эвертон»), Антониу Силвы («Бенфика»), Лени Йоро («Лилль») и Жан-Клера Тодибо («Ницца»). Вполне возможно, что английский топ-клуб усилится одним из вышеназванных футболистов в летнее трансферное окно.

После 24 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.