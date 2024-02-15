Бывший тренер «Челси» летом может возглавить «Вест Хэм»

Лондонский «Вест Хэм» ближайшим летом может пригласить нового главного тренера. Напомним, у действующего наставника «молотобойцев» Дэвида Мойеса по окончании сезона истекает контракт.

По информации от The Telegraph, в случае ухода Мойеса «Вест Хэм» может возглавить бывший тренер «Челси» Грэм Поттер, который почти год находится без работы. Англичанин очень нравится руководству «молотобойцев».

Напомним, ранее Поттер также был связан с постом главного тренера «Манчестер Юнайтед». Грэм возглавил «Челси» в прошлом сезоне в сентябре, но не смог доработать даже до конца кампании.