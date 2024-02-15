«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника сборной Франции

Защитник сборной Франции и миланского «Интера» Бенжамен Павар имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Переход Павара может быть оформлен в летнее трансферное окно.

Контракт Бенжамена с «нерадзурри» рассчитан до середины 2028 года. Рыночная стоимость защитника составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Павар провел 13 матчей и получил три желтые карточки.