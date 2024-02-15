Два клуба хотят подписать Марсьяля

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может сменить Английскую премьер-лигу на чемпионат Франции. Об этом рапортует портал Goal.com.

Как стало известно журналистам, у нападающего есть два варианта трудоустройства в Лиге 1. Заинтересованность в подписании Марсьяля проявляют «Монако» и «Марсель». Антони может перейти в новый клуб на правах свободного агента, поскольку его контракт с «красными дьяволами» истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 28-летний нападающий провел 13 поединков, в которых записал на свой счет всего один забитый мяч.