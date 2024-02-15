«Манчестер Юнайтед» решил подписать игрока «Барселоны»

Датский защитник Андреас Кристенсен, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может перебраться на туманный Альбион. Об этом рапортует журналист Экрем Конур в своих социальных сетях.

По данным инсайдера, в подписании 27-летнего исполнителя заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассчитывают оформить переход Андреаса в летнее трансферное окно. Конкурентом «МЮ» в споре за защитника считается «Ньюкасл».

Кристенсен выступает за «сине-гранатовых» с лета 2022 года. До этого датчанин играл в составе лондонского «Челси». В нынешнем сезоне защитник провел 27 поединков во всех турнирах, отметившись голевой передачей.