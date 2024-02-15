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Кудичини: «Конте выбил из Лофтус-Чика всю дурь»

15 Февраля 2024 • 04:52 Комментировать

Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик прекрасно выступает за «Милан», и бывший голкипер «Милана» и «Челси», Карло Кудичини, видит в этом очевидную заслугу... Антонио Конте, которого, что забавно, прочат в будущие тренеры «Милана». Дело в том, что ранее Лофтус-Чик выступал в «Челси» под началом Конте, и Кудичини считает, что «человека из оболтуса» в случае с Рубеном сделал именно Конте.

- Я вспоминаю, как Конте встретился с игроками «Челси» перед началом работы и в своем стиле начал каждому объяснять, чего он хочет от него. Для итальянцев тактика очень важна. У Рубена через двадцать минут после начала пошел дым из головы. Он уже не мог анализировать все то, что ему говорит Конте. Можно понять, ему было лишь 20 лет. Конте сделал из него игрока и выбил дурь, - цитирует слова Кудичини pianetamilan.it.


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Милан Челси Карло Кудичини Антонио Конте Рубен Лофтус-Чик ещё теги
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