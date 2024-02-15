​Конте пояснил, почему «Манчестер Сити» стал лучшим в мире

Итальянский специалист Антонио Конте внимательно следит за событиями в английском футболе, который совсем не чужд ему - в прошлом Антонио работал в нем с такими клубами, как «Челси» и «Тоттенхэм». Он пояснил, почему «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы стал лучшим клубом в мире.

- В футболе нужен баланс. Нельзя быть слишком закрытыми, но и слишком атакующими также. Надо уметь адаптировать игру под характеристики игроков. Нужна сбалансированная команда, если вы хотите побеждать. В настоящий момент такой, самой сбалансированной командой, является «Манчестер Сити», - цитирует слова Конте pianetamilan.it.