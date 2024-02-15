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Гласнер может возглавить клуб АПЛ

15 Февраля 2024 • 02:26 Комментировать
Эвертон
...
Кристал Пэлас
19.02 23:00

«Кристал Пэлас» задумался о назначении Оливера Гласнера на пост главного тренера.

«Орлы» изучают кандидатуры потенциальных преемников Роя Ходжсона, который может быть уволен уже в скором времени. По информации журналиста Эда Ааронса, руководство лондонского клуба связалось с Гласнером, не имеющим работы с момента ухода из франкфуртского «Айнтрахта». 49-летний специалист также фигурирует в числе возможных сменщиков Томаса Тухеля в «Баварии».

Оливер Гласнер возглавлял «Айнтрахт» с 2021 по 2023 год. В сезоне-2021/22 австриец привёл коллектив из Франкфурта к триумфу в Лиге Европы.

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Рой Ходжсон Кристал Пэлас Оливер Гласнер ещё теги

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