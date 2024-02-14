Бывший бомбардир сборной Англии, «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может попробовать себя в новом виде спорта, а именно выйти на боксёрский ринг.

Как пишет The Mirror, в данный момент известный англичанин, у которого пока не заладилось с тренерской работой, ведёт переговоры с компанией Misfits Boxing и в скором времени уже может провести свой первый боксёрский поединок. Его соперником может стать Логан Пол – американский блогер и боксёр.

Напомним, что в текущем сезоне Руни возглавлял «Бирмингем» из английского Чемпионшипа, однако позже Уэйн был оттуда уволен за отсутствие положительных результатов. Кстати, Руни всего 38 лет, карьеру игрока он завершил довольно давно – в 2021 году.