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Руни может дебютировать в боксе слухи

14 Февраля 2024 • 23:15 Комментировать

Бывший бомбардир сборной Англии, «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может попробовать себя в новом виде спорта, а именно выйти на боксёрский ринг.

Как пишет The Mirror, в данный момент известный англичанин, у которого пока не заладилось с тренерской работой, ведёт переговоры с компанией Misfits Boxing и в скором времени уже может провести свой первый боксёрский поединок. Его соперником может стать Логан Пол – американский блогер и боксёр.

Напомним, что в текущем сезоне Руни возглавлял «Бирмингем» из английского Чемпионшипа, однако позже Уэйн был оттуда уволен за отсутствие положительных результатов. Кстати, Руни всего 38 лет, карьеру игрока он завершил довольно давно – в 2021 году.

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Уэйн Руни
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