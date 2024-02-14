Футболист «Барселоны» Рафинья Диас может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Вероятно, финансовые трудности вынудят каталонский клуб расстаться с кем-то из дорогостоящих игроков грядущим летом. Одним из кандидатов на продажу считается Рафинья, в приобретении которого заинтересован «Тоттенхэм». Как сообщает Sport, «шпоры» готовы предложить за бразильца 70 млн евро. Интерес к 27-летнему игроку ранее также приписывался другим английским клубам.

Напомним, что «Барселона» купила Рафинью Диаса у «Лидса» за 58 млн евро летом 2022 года. В текущем сезоне вингер отметился четырьмя забитыми мячами и семью ассистами, проведя 21 матч за команду Хави Эрнандеса.