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Де Йонг интересен четырём топ-клубам

14 Февраля 2024 • 21:53 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг интересен грандам европейского футбола.

По некоторым данным, каталонцы всерьёз рассмотрят возможность продажи нидерландца грядущим летом, если тот в ближайшее время не согласится продлить контракт. По заявлением инсайдера Экрема Конура, за ситуацией внимательно следят английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а также французский «ПСЖ».

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Барселона Манчестер Юнайтед ПСЖ Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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