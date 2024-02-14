Де Йонг интересен четырём топ-клубам

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг интересен грандам европейского футбола.

По некоторым данным, каталонцы всерьёз рассмотрят возможность продажи нидерландца грядущим летом, если тот в ближайшее время не согласится продлить контракт. По заявлением инсайдера Экрема Конура, за ситуацией внимательно следят английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а также французский «ПСЖ».

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 80 млн евро.