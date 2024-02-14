Агент де Дзерби встретился со спортивным директором «Барселоны»

Агент главного тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби провёл встречу со спортивным директором «Барселоны» Деку.

На днях в СМИ появились известия о том, что итальянский рулевой не возглавит «Барселону», поскольку каталонский клуб не сможет удовлетворить его финансовые запросы. Тем не менее, как сообщает Relevo, сегодня представитель де Дзерби встретился с Деку в Барселоне. Стоит отметить, что агент итальянца также занимается делами защитника «сине-гранатовых» Рональда Араухо.

Напомним, Хави Эрнандес покинет свой пост в «Барселоне» после завершения сезона.

Контракт Роберто де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до 2026 года.