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Агент де Дзерби встретился со спортивным директором «Барселоны»

14 Февраля 2024 • 20:55 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Агент главного тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби провёл встречу со спортивным директором «Барселоны» Деку.

На днях в СМИ появились известия о том, что итальянский рулевой не возглавит «Барселону», поскольку каталонский клуб не сможет удовлетворить его финансовые запросы. Тем не менее, как сообщает Relevo, сегодня представитель де Дзерби встретился с Деку в Барселоне. Стоит отметить, что агент итальянца также занимается делами защитника «сине-гранатовых» Рональда Араухо.

Напомним, Хави Эрнандес покинет свой пост в «Барселоне» после завершения сезона.

Контракт Роберто де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Хави Эрнандес Брайтон Роберто де Дзерби ещё теги

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