​Брат директора «Спартака» Эшуорта может оказаться в «Манчестер Юнайтед» - известна сумма компенсации

«Манчестер Юнайтед» хочет видеть на посту спортивного директора клуба Дэна Эшуорта, ныне занимающего аналогичную должность в «Ньюкасле». Впрочем, «красным дьяволам» придётся выплатить компенсацию в 6 миллионов фунтов (около 7 миллионов евро), если они хотят переманить этого функционера. Об этом стало известно Daily Star.

Стоит напомнить, что недавно 25% акций «Манчестер Юнайтед» выкупил сэр Джим Рэтклифф. Его компания INEOS получила право на управление футбольными делами клуба.

Дэн Эшуорт является братом Пола Эшуорта – технического директора московского «Спартака».