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​Брат директора «Спартака» Эшуорта может оказаться в «Манчестер Юнайтед» - известна сумма компенсации

14 Февраля 2024 • 19:51 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» хочет видеть на посту спортивного директора клуба Дэна Эшуорта, ныне занимающего аналогичную должность в «Ньюкасле». Впрочем, «красным дьяволам» придётся выплатить компенсацию в 6 миллионов фунтов (около 7 миллионов евро), если они хотят переманить этого функционера. Об этом стало известно Daily Star.

Стоит напомнить, что недавно 25% акций «Манчестер Юнайтед» выкупил сэр Джим Рэтклифф. Его компания INEOS получила право на управление футбольными делами клуба.

Дэн Эшуорт является братом Пола Эшуорта – технического директора московского «Спартака».

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Ньюкасл Манчестер Юнайтед Дэн Эшуорт Пол Эшуорт ещё теги
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