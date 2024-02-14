«Ньюкасл» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником – Эмиль Крафт поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2025 года. Таким образом, швед продлил пребывание в стане «сорок» ещё на один сезон.

«Я рад продлить своё пребывание здесь и посвятить себя «Ньюкаслу» ещё на один год. С тех пор, как я присоединился к клубу, это был путь взлётов и падений, но я чувствую себя здесь как дома. Хочу отплатить за веру и поддержку, оказанные мне, особенно в период восстановления от травмы», - сказал Крафт.

В сезоне 2023/2024 Эмиль Крафт поучаствовал в девяти матчах «Ньюкасла». Швед выступает за «сорок» с лета 2019 года после перехода из «Амьена».