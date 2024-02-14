Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» продлил контракт с защитником официально

14 Февраля 2024 • 19:44 Комментировать
Ньюкасл
...
Борнмут
17.02 18:00

«Ньюкасл» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником – Эмиль Крафт поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2025 года. Таким образом, швед продлил пребывание в стане «сорок» ещё на один сезон.

«Я рад продлить своё пребывание здесь и посвятить себя «Ньюкаслу» ещё на один год. С тех пор, как я присоединился к клубу, это был путь взлётов и падений, но я чувствую себя здесь как дома. Хочу отплатить за веру и поддержку, оказанные мне, особенно в период восстановления от травмы», - сказал Крафт.

В сезоне 2023/2024 Эмиль Крафт поучаствовал в девяти матчах «Ньюкасла». Швед выступает за «сорок» с лета 2019 года после перехода из «Амьена».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эмиль Крафт

Новости по матчу

Сегодня, 14 Февраля
12:54
Тони отказывается продлевать контракт с «Брентфордом», два клуба АПЛ следят за ситуацией
02:11
«Манчестер Юнайтед» нацелился на спортивного директора другого клуба АПЛ
12 Февраля
00:01
Гимараэс отреагировал на слухи о своём уходе из «Ньюкасла»
11 Февраля
14:09
Два английских клуба нацелились на форварда «Дженоа»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ БОРНМУТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить Чалов может проститься с ЦСКА «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
20:55 · Англия. Премьер-лига
Агент де Дзерби встретился со спортивным директором «Барселоны»
20:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола уверен, что Клопп вернётся к работе
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вингера «Копенгагена»
19:51 · Англия. Премьер-лига
​Брат директора «Спартака» Эшуорта может оказаться в «Манчестер Юнайтед» - известна сумма компенсации
19:44 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» продлил контракт с защитником официально
19:38 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» уверены, что Канселу останется
19:20 · Англия. Премьер-лига
Конте назвал лучшего тренера мира
19:07 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» потерял одного из лучших игроков сезона
19:05 · Англия. Кубок лиги
Два ключевых игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги с «Челси»
18:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен футболист сборной Канады
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Трент не сыграет за «Ливерпуль» в финале Кубка лиги
17:43 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» принял важное решение по Хаверцу слухи
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Суд наказал фаната «Эвертона» за расизм в адрес Салаха и высмеивание Эйзельской трагедии
16:19 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Мы могли доминировать с «Челси» в АПЛ, я хотел пригласить ван Дейка и Лукаку»
16:09 · Англия. Премьер-лига
Конте – о работе в «Тоттенхэме»: «Я привык побеждать, а не праздновать 4 место»
Все новости
Рекомендуем