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В «Барселоне» уверены, что Канселу останется

14 Февраля 2024 • 19:38 Комментировать

В «Барселоне» растёт уверенность в том, что защитник Жоау Канселу останется в клубе и на следующий сезон. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Sun Sport.

В то же время отмечается, что «Барселоне», возможно, придётся убедить «Манчестер Сити» согласиться на ещё одну аренду Канселу.

Жоау Канселу представляет «Барселону» с сентября. Португалец провёл за «сине-гранатовых» 26 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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