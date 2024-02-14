В «Барселоне» уверены, что Канселу останется

В «Барселоне» растёт уверенность в том, что защитник Жоау Канселу останется в клубе и на следующий сезон. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Sun Sport.

В то же время отмечается, что «Барселоне», возможно, придётся убедить «Манчестер Сити» согласиться на ещё одну аренду Канселу.

Жоау Канселу представляет «Барселону» с сентября. Португалец провёл за «сине-гранатовых» 26 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.